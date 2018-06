Les finalistes du Top 14 sont à Auckland

Enfin au complet ! Jacques Brunel et son staff peuvent cette fois compter sur l'ensemble des joueurs sélectionnés pour la tournée en Nouvelle-Zélande et la série de 3 test-matches qui va opposer en ce mois de juin les Bleus aux All Blacks doubles champions du monde en titre. Ce mercredi, les 3 finalistes du Top 14, le 3e ligne et capitaine castrais Mathieu Babillot, accompagné des 2 Montpelliérains Benjamin Fall et Kélian Galletier ont débarqué à Auckland, où le XV de France affrontera les Néo-Zélandais samedi, à l'Eden Park (9h35).