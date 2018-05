Les Bleus volent vers la Nouvelle-Zélande

Privés des finalistes du Top 14, soit les Montpelliérains Benjamin Fall et Kelian Galletier d'une part et le Castrais Mathieu Babillot d'autres part, les Bleus de Brunel se sont envolés lundi pour une long périple vers l'hémisphère sud et la Nouvelle-Zélande, où le XV de France va disputera une périlleuse série de 3 test-matches face aux doubles champions du monde. Un premier contingent qui devra préparer le premier de ces trois rendez-vous programmé à l'Eden Park d'Auckland, le samedi 9 juin, là où les All Blacks n'ont plus perdu depuis... 1994 et le fameux essai du bout du monde. Dont on ne se lasse pas.

MONDAY MEMORIES | The try from the end of the world. France sunk the All Blacks 23-20 at Eden Park in 1994 with this famous try!



The All Blacks haven't lost at Eden Park since and will meet France there again on 9 June.