Les Bleus restent à l'ouest

Si jamais vous ne l’aviez pas encore compris, il faut s’y faire. Jacques Brunel ou pas, le XV de France reste en crise profonde. "En première période, avec un peu de vitesse et des renversements de jeu, on les a quand même mis à mal", veut retenir Baptiste Serin sur le site de la Fédération française, après la défaite 49-13 de samedi en Nouvelle-Zélande. "On s’est prouvés qu’on était capables de rivaliser avec eux, reprend Anthony Belleau. Il faut s’appuyer sur ça et le garder pour la suite. C’est plus facile de travailler sur ça que si on était passés complètement à côté du match."

N’est-elle pas là, la plus terrible symbolique du mal du XV de France ? Des joueurs – et le sélectionneur aussi – qui se satisfont de bouts de rencontre, de légers enseignements, au cœur de roustes souvent humiliantes. Voilà qui prouve bien à quel point les Bleus ont changé de statut sur la planète rugby. A se demander s’il y a bien grand intérêt de continuer à enchaîner ces tournées du mois de juin dans l’hémisphère Sud, qui chaque année sont plus catastrophiques l’une que l’autre (voir plus bas).

Ne pas perdre en route les U20 champions du monde...

Avec l’Angleterre et l’Argentine dans sa poule lors de la Coupe du monde 2019 au Japon, dans un peu plus d’un an, l’enjeu est désormais très clair pour l'équipe de France. Ne pas connaître, pour la première fois de son histoire, une élimination dès le premier tour (ce que signifierait la troisième place du groupe). S’il manquait quelques cadres, à commencer par le capitaine Guilhem Guirado, on se souvient que le dernier Tournoi des Six nations – le premier pour Brunel – s’était conclu sur un bilan négatif de deux victoires et trois défaites.

On rivalise sur 50 minutes Jacques Brunel

"On voulait voir si on était prêts, on ne l’est pas, admet tout de même Brunel pour L’Equipe. On rivalise sur 50 minutes. L’objectif, dans les mois à venir, est de rivaliser sur 70, 75 ou 80 minutes." A cause du nombre incalculable de stars mondiales en Top 14, tout autant qu’en raison d’un problème au sein de la formation française, l’exploit de 2007 contre les All Blacks au Mondial est devenu irréalisable. Le carton de 2015, en quarts de finale, était venu le rappeler (62-13). Et ça ne s’est donc pas arrangé depuis. Seule belle éclaircie au tableau: ces U20 champions du monde après avoir battu successivement l’Afrique du Sud, les Blacks et l’Angleterre. La fameuse génération France 2023… Dans cinq ans. Espérons au moins ne pas les perdre en route.