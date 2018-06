Les Bleus lâchent prise à Auckland

Pour un peu, on se prenait à rêver du fameux essai du bout du monde et cette double victoire tricolore signée à l’été 1994 en terre néo-zélandaise. Ce samedi à Auckland, dans un Eden Park qui depuis 24 ans n’a plus subi pareil affront, les Bleus ont parfaitement débuté leur tournée estivale aux antipodes. Avant de subir l’un des plus lourds revers de leur histoire face aux Blacks (52-11).

A la faveur d’une belle interception de Grosso, les Français ont en effet tiré les premiers dans ce test-match (0-5, 7e). Et la botte de Parra de soutenir la comparaison avec celle de Barrett pour maintenir les visiteurs en tête au tableau d’affichage toute la première période durant (8-11). Ce malgré l’essai de l’artilleur adverse (22e) et un gros pressing exercé en fin de première période devant l’en-but tricolore.

Au retour des vestiaires cependant, les hommes de Jacques Brunel ont tôt fait de baisser pavillon. Sanctionné d’un carton jaune pour un placage haut, Gabrillagues abandonne ses partenaires à leur triste sort (51e). Et une véritable marée noire de s’abattre dès lors sur la muraille bleue. Taylor (53e), Smith (56e), Ioane (63e), McKenzie (65e) et Laumape (67e), en l’espace d’un quart d’heure, les Blacks frappent à cinq reprises, punissant ainsi des Français bien trop tendres (40-11). Des Tricolores achevés dans les derniers instants par un contre de 90 mètres signé Ioane (75e) et un ultime essai en force au crédit de Savea (52-11, 79e).

"On a beaucoup parlé de jeu et de tactique avant la rencontre mais on a clairement manqué d’agressivité… Le rugby c’est un sport de combat et on n’en a pas mis assez aujourd’hui", dixit Bastareaud, capitaine du jour totalement dépité à chaud sur l’antenne de Canal+. "Ceux qui ont joué ce match auront retenu les sourires de nos adversaires, on en reparlera la semaine prochaine", conclut le Toulonnais revanchard, déjà tourné vers Wellington et le prochain défi des Bleus, dans huit jours. Histoire de rapidement tourner la page.