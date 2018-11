Les Bleues dominent les Black Ferns pour la 1ère fois !

Le rugby français qui gagne est féminin ! A quelques heures du rachat espéré des Bleus de Brunel face à l'Argentine en soirée, à Lille (21h05), les joueuses d'une équipe de France en pleine progression, troisième des 2 dernières Coupes du monde et lauréates du Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2018 ont réalisé l'exploit de dominer les Néo-Zélandaises ce samedi, dans leur jardin préféré du Stade des Alpes de Grenoble, où elles n'ont jamais perdu (30-27, mi-temps : 19-14). Face aux redoutables Black Ferns, championnes du monde en titre et véritable référence, les Bleues n'auront rien lâché, d'un enthousiasme épatant sur le plan offensif avec 4 essais inscrits et d'une solidarité jamais démentie en défense pour accrocher ce succès qu'elles n'avaient jamais su décrocher en 5 confrontations. Une performance historique !