Les Blacks prennent sur les Boks une revanche au forceps

Si le théorie du "jour sans" pouvait tenir concernant le revers concédé à la mi-septembre, à Wellington (34-36), notamment pour un Beauden Barrett à côté de la plaque dans l'exercice du tir au but, l'Afrique du Sud a bien failli confirmer que l'équipe de Rassie Erasmus était bien le meilleur antidote contre la suprématie insolente des doubles champions en titre déjà assurés du titre dans ce Rugby Championship (ou Four Nations). Il s'en sera fallu finalement d'une possession perdue à une minute du coup de sifflet final pour permettre aux All Blacks d'arracher une victoire sur le fil samedi, à Pretoria (30-32, mi-temps : 6-6).

