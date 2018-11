Les Blacks déroulent à Rome

Une semaine après leur défaite en Irlande contre la deuxième nation mondiale (16-9), la Nouvelle-Zélande a retrouvé le chemin du succès à Rome ce samedi au Stadio Oilimpico. Contre l'Italie, les All Blacks ont déroulé, infligeant une correction à leur hôte, ponctuée par dix essais (3-66) ! Pour cet ultime test-match de tournée dans l'hémisphère nord, Steve Hansen avait choisi de procéder à un large turnover parmi ses troupes, offrant du temps de jeu à de nombreux éléments habitués à jouer les seconds rôles.

FT | The #AllBlacks finish their season with a 10-try victory. Thanks to our fans around the world for your support in 2018. #ITAvNZL pic.twitter.com/yv4MOHGeC5

Jordie Barrett a volé la vedette à son frère Beauden Barrett, considéré comme le meilleur joueur de la planète, titulaire également à l'ouverture. L'ailier s'est offert un quadruplé ce samedi ! Il bat le record d'essais marqués en un seul match contre la Squadra Azzura. L'arrière McKenzie s'est également illustré avec un hat-trick. Les autres essais sont signés Perenara, Laumape et Beauden Barrett.

TRY! Jordie Barrett finishes the game with his fourth try. And that's an All Blacks record for tries scored against Italy in a single game. #ITAvNZL pic.twitter.com/avpCIRz3Id