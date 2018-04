Leinster: Nacewa et Strauss vers la retraite

Voilà sans doute une motivation supplémentaire pour les joueurs de Leinster dans la perspective de cette fin de saison et de la finale de Champions Cup face au Racing 92 qu'ils disputeront le samedi 12 mai, à Bilbao. Ce sont deux figures emblématiques de l'effectif de la province irlandaise, Isa Nacewa (35 ans, 1 sélection), trois-quarts et capitaine de l'équipe, et Richardt Strauss (32 ans, 17 sélections), talonneur, qui raccrocheront les crampons en fin de saison. Le premier, d'origine néo-zélandaise (il sera sélectionné avec les Fidji), comme le second, né en Afrique du Sud, avant de défendre le maillot du XV du Trèfle, auront vécu une intégration parfaite au sein de la formation dublinoise.

BREAKING: Cullen confirms Nacewa & Strauss to retire as list of departees confirmed - https://t.co/KJVt3LmQXQ #ThanksLads pic.twitter.com/gzTKYXXFFa — Leinster Rugby (@leinsterrugby) 24 avril 2018