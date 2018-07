Le tournoi de repêchage aura lieu à Marseille

World Rugby et la Fédération Française de rugby (FFR) ont annoncé que le tournoi de repêchage de la prochaine Coupe du monde 2019, qui aura lieu au Japon, se déroulera au Stade Pierre-Delort de Marseille (5 000 places).

4 équipes vont se rencontrer sur 3 journées, le dimanche 11 novembre, le samedi 17 novembre et le vendredi 23 novembre. Le vainqueur du tournoi sera le 20e et dernier qualifié pour le Mondial nippon. On connaît déjà 2 des formations participantes : Hong Kong et le Canada, qui risquent d’être rejoints par l’Allemagne en ballottage très défavorable après sa large défaite aux Samoa (66-15) et avant le match retour entre les deux équipes, programmé samedi, à Heidelberg (14h) ; le vainqueur sera automatiquement qualifié.

Enfin, la 4e équipe de ce tournoi de Marseille sera désignée le 18 août à l’issue de la Rugby Africa Gold. Le vainqueur se qualifiera automatiquement pour la Coupe du Monde au Japon en 2019, tandis que le finaliste participera au tournoi de repêchage.

Le vainqueur du repêchage décrochera sa place pour la Poule B de la Coupe du Monde de rugby et jouera contre la Nouvelle-Zélande, tenante du titre, l'Afrique du Sud, l'Italie et Afrique 1.