Le cas Teddy Thomas

"Pourquoi voulez-vous que je lui en veuille ?" Jacques Brunel, lors de sa conférence de presse qui a suivi la défaite crève-cœur face aux Boks (26-29), n’a pas souhaité en rajouter, mais il faut tout de même espérer que la vidéo a piqué pour un Teddy Thomas qui cristallisait après la rencontre les critiques pour un surnombre gâché en fin de première période. Presqu’une insulte au jeu, à en croire ses plus durs détracteurs.

L’ailier tricolore, suite à sa spectaculaire percée, a superbement oublié ses soutiens et ajouté à sa réputation déjà bien établie d’individualiste forcené en voulant conclure en solo d’un cadrage-débordement… totalement raté. Une bévue de plus, diront les mêmes contempteurs, qui n’ont pas oublié ce côté fermé fatal à son club du Racing 92 dans les dernières secondes d’une finale de Coupe d’Europe perdue d’un souffle en mai dernier face au Leinster (15-12). Thomas capable du pire comme du meilleur avec ces essais – il en totalise 8 en sélection - venus d’ailleurs en bleu que ce soit contre l’Irlande ou en Ecosse durant le dernier Tournoi. Sans oublier le bijou contre l’Australie à ses débuts en équipe de France.

Le syndrome Pogba

"On en parle comme si c’était un attentat. Derrière, on marque quand même par Guilhem (Guirado), tient à rappeler son coéquipier, et concurrent, Benjamin Fall. C’est sûr que ça aurait été un superbe essai que de pouvoir conclure de cette manière-là et lui arrive à faire des différences que personne n’arrive à faire de par ses qualités… Je sais que la prochaine fois il ralentira, vu qu’il va trop vite et il fera la passe. Je lui dis tout le temps: « Tu vas trop vite, on n’arrive pas à te suivre. » C’est compliqué…" Pas facile en effet de faire la part des choses entre le procès un peu trop facile d’un joueur, dont le talent peine à s’épanouir dans un collectif aussi peu en réussite, et les exigences du très haut niveau que le Racingman tarde à intégrer. Par un manque de rigueur et de concentration, qui sont autant de griefs renvoyés à la face des Bleus.

"Pour se créer la situation, il fait quelque chose d'exceptionnel avant. Donc, il y a deux façons de voir la chose…" Jean-Baptiste Elissalde, adjoint de Brunel et entraîneur des arrières français cité par La Dépêche, préfère positiver les choses. Mais à 25 ans, Thomas n’a plus rien d’un minot et sa participation à la virée des fêtards d’Edimbourg vient rappeler une fâcheuse tendance à l’écart hors du terrain (*).

Coéquipier sous le maillot du Racing et spécialiste du poste, Juan Imhoff pose un œil forcément acéré sur son partenaire et se montre indulgent : "A la vitesse de Teddy Thomas – je ne peux pas le rattraper et c’est au-delà de tous les joueurs que je connais – c’est un manque d’expérience, parce que lorsqu’on traverse la ligne, on a l’impression que tout le monde fond sur vous, ça va à 10 000 et on l’impression qu’on n’a pas de soutiens et qu’on est tout seul, décrivait cette semaine sur Infosport+ l’Argentin, qui n’a pas été appelé pour cette tournée d’automne. Il ne faut pas qu’il perde confiance. Il y a tellement d’attentes autour de lui, même ses cheveux attirent l’attention. C’est comme Pogba, mais si tu veux avoir les cheveux jaunes, t’as intérêt à être bon sur le terrain. (…) Ce sont des choses qu’il est en train d’apprendre, une carrière de joueur passe très vite, mais il doit vivre ce genre de choses-là." Pour retenir la leçon : une antienne qui finit par lasser avec les Bleus…

----------------------------------------------------

(*) Thomas avait été renvoyé en tribunes par Saint-André en 2014 suite à un retard lors d’un rassemblement à Marcoussis.