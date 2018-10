Laporte veut réduire le nombre de changements

Bernard Laporte a proposé à World Rugby de réduire le nombre de changements en plein match, en passant de 8 à 4 le nombre de remplacements autorisés.

"Il faut moins de remplacements pour offrir plus d'espaces", plaide le président de la FFR, rapporte L'Equipe. "Quand tu mets huit mecs sur le banc, tu ne peux en faire rentrer que trois ou quatre. Ce qui veut dire qu'un pilier ne pourra plus se dire: "je vais faire 40 minutes, me reposer 15 minutes (pendant la mi-temps, ndlr), refaire 10 minutes et sortir comme tous les piliers à la 50e minute". Non, il faut qu'il fasse tout le match. Ce qui voudra dire tout simplement qu'il y aura de plus en plus d'espaces en deuxième mi-temps."