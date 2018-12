Laporte ouvert à un sélectionneur étranger

Qui après Brunel ? Dans un entretien accordé à Midi-Olympique, Bernard Laporte explique que l'identité du successeur de Jacques Brunel à la tête du XV de France ne sera dévoilée qu'à l'issue de la prochaine Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).

L'information sera annoncée seulement "une fois que les Bleus seront éliminés, pas avant. souligne le président de la FFR. Je ne veux perturber personne, ni l'actuel staff du XV de France, ni ceux de Top 14. Tous doivent savoir que le choix n'interviendra pas cette saison (...) Je ne prendrai contact avec personne d'ici au Mondial. Mais j'ai mon idée", assure-t-il.

Et Laporte de confirmer au passage que l'hypothèse de la nomination d'un technicien étranger n'est pas à exclure. Pour rappel, le contrat actuel de Jacques Brunel court jusqu'à la fin du Tournoi des 6 Nations 2020. "Je ne me ferme à rien, assure Laporte. Si je prends un technicien étranger, cela sera un tel changement de philosophie que je consulterai les clubs par voie de référendum avant de l’officialiser. C’est la base qui décidera, mais on n’en est pas là."