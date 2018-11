Laporte confirme Brunel à son poste

En novembre dernier, un match nul (23-23) face au Japon avait été fatal à Guy Novès. Un an plus tard et Bernard Laporte a choisi de maintenir sa confiance à Jacques Brunel, malgré la défaite historique concédée par les Bleus face aux Fidji (14-21) - une première en 10 confrontations. Et donc de confirmer, dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, le technicien gersois à son poste de sélectionneur du XV de France jusqu'à la prochaine Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).

"Oui, bien sûr, répond sans hésitation Laporte à la question de savoir si Brunel reste l'homme de la situation. Très positif, malgré le constat d'échec flagrant, le président de la Fédération Française de rugby (FFR) se justifie : "On y est, on est engagé. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. On n'a pas gagné, mais je sens qu'il y a une équipe, une âme. Ce que je ne sentais pas il y a un an."