La nouvelle lune de miel de la FFR et la LNR

Dans le sillage d'un Jacques Brunel, capable après le dernier Tournoi des 6 Nations de prendre son bâton de pèlerin pour visiter un à un les clubs du Top 14 et se muer ainsi en véritable pacificateur des relations entre le XV de France et les clubs, la Fédération Française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) ont annoncé samedi la signature d'une nouvelle convention pour la période 2018-2023.

NOUVELLE CONVENTION FFR LNR 2018-2023

La FFR et la LNR impulsent une nouvelle dynamique au rugby français, avec comme horizon la coupe du monde 2023 en France #CommuniquéOfficiel pic.twitter.com/m2CezoKOAP — FF Rugby (@FFRugby) 26 mai 2018

Point le plus attendu, la période de mise à disposition des internationaux reste quasiment inchangée, par rapport à l'avenant de la précédente convention, qui court sur la saison 2017-2018 : la liste XV de France passe de 45 à 40 joueurs toujours bénéficiaires d'une intersaison de 10 semaines sans match. Mise en place également d'une liste de 20 jeunes joueurs dits "à fort potentiel" pour un total de 60 joueurs qui "feront l’objet toute la saison d’un suivi concerté au plan physique, technique et médical." Les 2 listes applicables pour la saison 2018-2019 seront publiées le 29 mai 2018.

"Un dispositif exceptionnel de « co-gestion »", où "l’entraîneur du XV de France et son homologue de club définiront des séquences de repos et de régénération adaptées à la situation de chaque joueur, permettant d’optimiser sa préparation et de limiter le risque de blessure". Et, surtout, en période de doublons, "plus de souplesse dans la gestion de tous les joueurs sélectionnés" et une avancée non négligeable, puisque c'est Brunel qui "prendra la décision finale sur la gestion de l’international."

Par ailleurs, à partir de la saison 2019-2020, la somme de 22 millions d'euros, "contribution financière renforcée et liée à l’augmentation des droits audiovisuels du Top 14 à compter de 2019/2020", sera versée chaque année par les clubs professionnels et la LNR à la FFR. Pour participer notamment au financement des 150 conseillers techniques de formation promis au monde amateur par le président Bernard Laporte.

A noter que cette convention reste soumise au vote des assemblées générales des deux institutions, le 30 pour la FFR, le 4 juillet pour la LNR.