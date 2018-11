La magie irlandaise a raison des Blacks

Il y avait eu cette victoire à Chicago en 2014 (40-29), mais jamais l'Irlande n'était parvenue à dominer la référence all black sur son terrain et devant son public: c'est chose faite ce samedi, à l'Aviva Stadium de Dublin, où les doubles champions du monde néo-zélandais ont été battus avec la manière (16-9, mi-temps: 9-6) par l'incontestable meilleure nation de l'hémisphère nord. Le choc entre le n°1 et le n°2 du classement World Rugby a tourné à l'avantage du dauphin. Comme un message à moins d'un an de la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).

Dans un début de match d’une énorme intensité, les Irlandais, appuyés sur un jeu simple mais efficace à une passe, mettent à la faute leurs adversaires déjà pénalisés à deux reprises en l’espace de seulement dix minutes. Et Jonathan Sexton d’ouvrir le score face aux poteaux (3-0, 11e).

Stockdale : 14 sélections, 12 essais

Beauden Barrett peut bien égaliser (3-3, 17e), ces Blacks sous pression ne brillent pas par leur sérénité, à l’image d’un Sam Whitelock qui perd les pédales et se rend coupable d’un en-avant au sol, en position de hors-jeu, sans recevoir le carton jaune qui s’imposait de la part de M. Barnes. La penaltouche que choisissent crânement les Irlandais dans la foulée aboutit dans l’en-but néo-zélandais sans que l’arbitre anglais ne valide l’essai qui chauffait… (25e). Pas plus sur l’action suivante, où Rob Kearney, servi à merveille par le pied de Sexton, ne peut contrôler son ballon sur la ligne. Il faudra se contenter de trois points supplémentaires signés Sexton (6-3, 27e). Mais la réponse de Barrett est immédiate avec un drop parfait, malgré la pression, pour égaliser à nouveau (6-6, 30e). Ce n’est pourtant que justice de voir l’Irlande si dominatrice croiser en tête à la pause grâce à Sexton (9-6, 39e).

Avec neuf pénalités concédées au cours de ces quarante premières minutes, mais seulement trois points de retard, les Néo-Zélandais, intraitables en défense, peuvent s’estimer heureux. Mais la mi-temps ne fait pas perdre aux hommes en vert le fil de leur match. Bien au contraire avec ce douzième essai en quatorze sélections de l’ailier Jacob Stockdale qui, en première main et sur une combinaison avec son centre Bundee Aki, s’en va d’un coup de pied à suivre pour lui-même le long de la ligne de touche battre la défense adverse à lui tout seul ou presque. Pour ce "moment de magie que nous attendions tous", dixit l’ancien ouvreur irlandais Tony Ward sur BBC Sport (16-6, 48e). Un charme qui va se prolonger jusqu’au coup de sifflet final, malgré la réduction du score de Barrett (16-9, 69e). Cette fois, et contrairement à la défaite crève-cœur de 2013, l’Irlande va tenir. Implacable. Et offrir pour cette 32e confrontation ce premier succès à son formidable public (*).

-------------------------------------------------

(*) Le XV du Trèfle ne comptait jusqu’à ce jour qu’une victoire et un nul en 31 matches joués contre les Blacks.