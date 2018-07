La FFR remet le couvert avec le Stade de France

Le projet de Grand Stade de rugby mort et enterré par Bernard Laporte, c'est avec une certaine logique que la Fédération Française de rugby (FFR) et le Consortium Stade de France (CSDF) ont signé une nouvelle convention qui fixe les conditions de mise à disposition du Stade de France pour les matches du XV de France et les finales du Top 14 jusqu’en 2025.

Un communiqué indique ainsi que le renouvellement de cet accord prévoit l’accueil d’un minimum de 36 matches sur les 7 prochaines saisons sportives (1er juillet 2018 – 30 juin 2025), incluant notamment les matches du Tournoi des 6 Nations, les rencontres de la tournée de Novembre contre la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Afrique du Sud, des matches de préparation à la Coupe du Monde, ainsi que les finales du Top 14.

"Cet accord offre une visibilité sur les sept prochaines saisons et permet à la FFR de construire une stratégie à long terme pour le développement du rugby. Grace à cet accord, le rugby aura une place de choix dans la plus grande enceinte sportive de France. Je tiens à remercier tous les acteurs pour la qualité des échanges, qui ont été très constructifs et fructueux pour toutes les parties"; se félicite Bernard Laporte.

A noter que les rencontres de la Coupe du Monde 2023 ne font pas partie du contrat.