La FFR invente les... Baby Barbarians

Il y avait les Barbarians, devenus ces dernières saisons l'antichambre du XV de France. Il y aura désormais les Baby Barbarians, sélection appelée à réunir les meilleurs espoirs des clubs de Pro D2, dont la première sortie est programmée face à la Géorgie le jeudi 31 mai, à Tbilissi, sous les ordres des anciens internationaux David Auradou et Christophe Laussucq, entraîneurs du Stade Montois Rugby.

"Depuis cette saison, les Barbarians Français font partie intégrante de la politique sportive de la FFR et sont devenus la deuxième équipe nationale, rappelle Bernard Laporte dans un communiqué. Cette équipe des Baby Barbarians, composée des meilleurs espoirs issus de la Pro D2, s’inscrit dans cette volonté de transformation culturelle des Barbarians, qui disposera d’un vivier de jeunes joueurs de très haut niveau et capables de pouvoir, à terme, intégrer le XV de France." Une ambition partagée par le sélectionneur Jacques Brunel.

"Je ne peux que saluer cette excellente initiative. Cette équipe des Baby Barbarians est une réelle opportunité de pouvoir voir évoluer de jeunes et talentueux joueurs et peut-être y découvrir des futurs potentiels pour le XV de France."

Le groupe des Baby Barbarians : Julien BLANC (AS Béziers Hérault), Jérôme BOSVIEL (US Montalbanaise), Alan BRAZO (USA Perpignan), Raphaël CARBOU (USA Perpignan), Christophe DUBOIS (Stade Montois Rugby), Walter DESMAISON (Stade Montois Rugby), Blaise DUMAS (RC Vannes), Hugo FABREGUES (USON Nevers Rugby), Enzo FORLLETA (USA Perpignan), Nicolas GARAULT (Stade Montois Rugby), Maxime GRANOUILLET (Stade Aurillacois Cantal Auvergne), Kylan HAMDAOUI (Biarritz Olympique Pays Basque), Olivier KLEMENCZAK (US Dax Rugby Landes), Dorian LABORDE (Stade Montois Rugby), Yoann LAOUSSE AZPIAZU (Stade Montois Rugby), Martin LAVEAU (Aviron Bayonnais Rugby Pro), Maxime LUCU (Biarritz Olympique Pays Basque), Maxime MATHY (US Montalbanaise), Peyo MUSCARDITZ (Aviron Bayonnais Rugby Pro), Hans NKINSI (FC Grenoble Rugby), Alban PLACINES (Biarritz Olympique Pays Basque), Jean-Baptiste SINGER (Biarritz Olympique Pays Basque), Malino VANAI (US Montalbanaise).