La CM 2021 féminine attribuée à la Nouvelle-Zélande

World Rugby, 7 ans après le sacre des All Blacks devant leur public lors du Mondial 2011, a décidé d'attribuer l'organisation de la Coupe du monde féminine 2021 à la Nouvelle-Zélande.

Une grande première dans l'hémisphère sud, que le conseil de World Rugby a validé aux dépens de l'Australie, également candidate, par 25 voix contre 17, pour offrir l'espoir aux Black Ferns, les tenantes du titre actuellement en tournée en France, de décrocher une potentielle 6e couronne, 10 ans après le sacre mondial de Richie McCaw et ses coéquipiers à l'Eden Park d'Auckland.

Congratulations to New Zealand who have been awarded Women’s Rugby World Cup 2021 following World Rugby Council's vote #WRWC2021 pic.twitter.com/rH6Kvuhio3