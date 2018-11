La billetterie des Bleus bradée face aux Boks ! 

C'est un post discret, publié ce dimanche, en fin de journée sur le compte de la Fédération Française de rugby (FFR), à 6 jours de l'ouverture de la tournée d'automne du XV de France par une affiche censée normalement soulever les foules avec un choc contre les Springboks samedi prochain, au Stade de France (21h05).

Où la FFR annonce à travers une "Happy Hour" que certains des billets pour cette rencontre seront ni plus ni moins bradés à la moitié de leur valeur initiale. Ainsi, du 5 au 8 novembre, entre 12h et 14h, il sera possible d'acquérir sur le site de la Fédération, à un tarif moins cher que des billets de Catégorie 4, des billets... de Catégorie 3, puisque ces derniers passeront de 50 à 25 euros !

Pas difficile dans ces conditions de comprendre que la FFR peine à remplir les tribunes de l'enceinte dyonisienne. Même à un an de la Coupe du monde 2019 au Japon, les temps restent toujours aussi durs pour les Bleus de Brunel.