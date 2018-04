Kitakyushu: Enfin une finale pour les Bleues !

Grande première pour l'équipe de France féminine de rugby à 7 qui a joué la première finale de son histoire sur le circuit mondial, à l'occasion du tournoi de Kitakyushu, au Japon.

Même perdue, avec les honneurs (12-24), face aux redoutables Black Ferns, leurs éternelles bêtes noires néo-zélandaises, cette finale est un événement pour les Bleues qui, après une qualification en quarts de finale face à la Russie (29-5), ont su forcer leur destin et enfin franchir ce cap depuis toujours infranchissable. A la faveur d'un succès sans appel sur l'Espagne (21-0) pour s'offrir cette finale tant attendue, qui confirme la bonne santé du rugby féminin tricolore après le Grand Chelem dans le dernier Tournoi des 6 Nations.

"On a franchi un cap, on a montré le chemin aux nouvelles générations, commente la capitaine Fanny Horta. Ça a été une excellente aventure pour nous, on en garde un très bon souvenir, qui ne peut que nous faire avancer." Une médaille d'argent inédite de très bon augure, alors que se profile notamment le rendez-vous du tournoi de Paris, à Jean-Bouin, début juin. A noter enfin la présence de Montserrat Amédée dans l'équipe type de cette étape nippone.