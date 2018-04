JIFF: Spedding saisit la Commission européenne !

Scott Spedding, débouté par la FFR, a choisi de contester la légalité du dispositif JIFF devant la Commission européenne. Qui impose aux clubs un quota de joueurs formés en France, mais auquel l’international tricolore ne peut prétendre.

Parce qu’il a successivement été débouté par la commission juridique de la Ligue nationale de rugby (LNR) puis la commission d'appel de la FFR, dont le comité directeur a refusé vendredi dernier de suivre l’avis favorable rendu par le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) pour une conciliation, l’arrière international français se tourne aujourd’hui devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles (en référé et au fond à chaque fois) et la Commission européenne en déposant trois nouveaux recours, rapporte le site france3-regions (Auvergne – Rhône Alpes). Qui évoque "des délais allant de quelques semaines (pour les référés) à un an voire davantage".