"J'attends patiemment mon tour...", avoue Fickou

Seulement remplaçant d'un XV de France, défait dès l'ouverture de la tournée d'automne par l'Afrique du Sud (26-29), alors que son début de saison tout feu tout feu tout flamme avec le Stade Français (7 essais en 7 matches) commandait de le titulariser sans attendre face aux Boks, Gaël Fickou (24 ans, 39 sélections), après être entré en jeu face au Boks à la 53e minute de jeu, pourrait gagner galons de titulaire au centre à l'occasion du test à venir face aux Pumas ce samedi, à Lille (21h05). Ce qui serait une première sous l'ère Brunel pour le Parisien, qui succéderait à Geoffrey Doumayrou et épaulerait alors Mathieu Bastareaud, titulaire indiscutable à l'heure actuelle au coeur de l'attaque tricolore.

"Vu mon début de saison, j’espérais avoir mieux, forcément, c’est frustrant, ça ne fait jamais plaisir, avouait-il lundi, sans détours depuis Marcoussis. Mais je respecte les choix de l’entraîneur. J’attends patiemment mon tour et je suis sûr qu’il viendra. (...) Je ne sais pas s’ils veulent me mettre à l’aile ou au centre. Ils me voient comme un joueur polyvalent. Ça peut être une arme, mais aussi un handicap. Moi, mon poste c’est de jouer au centre. Mais si on me dit jouer à l'aile, je joue à l'aile", assure encore l'ancien Toulousain.