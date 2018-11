Italie: Toujours sans Parisse face à la Géorgie

Balayée (54-7) par une Irlande souveraine le week-end dernier, à Chicago, la Squadra Azzurra devra encore composer son capitaine Sergio Parisse à l'occasion du 2e test de sa tournée d'automne face à la Géorgie ce samedi, à Florence (15h). Toujours convalescent, le Parisien est espéré pour la réception de l'Australie dans une semaine, à Padoue.

Face à un adversaire qui se verrait bien la remplacer dans le concert des 6 Nations, l'Italie n'aura pas le droit à l'erreur en Toscane à moins d'un an du Mondial 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre). Sous peine de voir la pression monter d'un cran supplémentaire sur la formation de Conor O'Shea, le sélectionneur transalpin, qui n'a conservé qu'un tiers de son quinze de départ pour affronter les Lelos. Seuls Mattia Bellini, Michele Campagnaro, capitaine à Chicago, Luca Sperandio, Tito Tebaldi et Braam Steyn, repositionné en n°8, conservent leurs galons de titulaires, alors que le talonneur toulousain Leonardo Ghiraldini s'empare du brassard.

Le XV italien : Sperandio, Benvenuti, Campagnaro, Castello, Bellini - (o) Allan, (m) Tebaldi - Steyn, Polledri, Negri - Budd, Zanni - Ferrari, Ghiraldini (Cap.), Lovotti.

Remplaçants : Bigi, Traore, Pasquali, Fuser, Meyer, Palazzani, Canna, Morisi.

Pour Milton Haig, le sélectionneur néo-zélandais de la Géorgie, "l'Italie est une nation du Tier 1 avec une grand expérience en test-match. Les Géorgiens sont les 'nouveaux gosses de la rue" qui essaient de créer leur propre histoire", déclare-t-il avant ce rendez-vous essentiel dans la progression et pour la reconnaissance du rugby géorgien.

