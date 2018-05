Irlande: Trimble vers la retraite

Il n'y a pas qu'en France que les vieilles gloires s'éclipsent à l'occasion de cette fin de saison.

L'ailier irlandais Andrew Trimble (33 ans, 70 sélections) annonce qu'il raccroche les crampons. Celui qui aura été l'homme d'une seule équipe, sa province de l'Ulster (où il est né) sous le maillot de laquelle il aura établi un nouveau record d'apparitions avec 229 matches joués, écrit dans une lettre ouverte qu'il a "réalisé non pas un mais deux de mes rêves en jouant pour l'Ulster et pour l'Irlande." Joueur clé de la victoire du XV du Trèfle dans le Tournoi des 6 Nations 2014, avec notamment l'un de ses 17 essais inscrits en sélections, décisif face à la France, Trimble aura participé à deux Coupes du monde en 2007 et 2011, avant qu'une blessure l'empêche de figurer lors du Mondial 2015 qu'il abordait pourtant au top de sa forme après avoir été élu joueur irlandais de l'année en 2014.

"L'heure d'arrêter est venue, c'est incontestable. Je le constate chaque jour avec mes deux jeunes enfants, qui sont maintenant proches de me battre à la course sur 5 mètres", explique le futur retraité, qui aura eu le privilège de prendre part à l'unique victoire de l'histoire du rugby irlandais sur les All Blacks en novembre 2016, à Chicago, avant de faire sa dernière apparition en équipe nationale 3 mois plus tard.