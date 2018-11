Irlande: Retour de Kearney face aux Blacks

Si l'Irlande de Joe Schmidt a déjà su dominer la Nouvelle-Zélande lors d'une spectaculaire victoire (40-29) à Chicago en 2016, le XV du Chardon reste en revanche toujours à la recherche d'un premier succès sur son sol et devant son public face aux All Blacks, qui débarquent samedi, à Dublin (20h), pour un choc entre la première nation mondiale et son dauphin au classement World Rugby. Pour l'occasion, Schmidt procède à 4 changements par rapport à l'équipe qui a débuté contre l'Argentine le week-end dernier (28-17) pendant que les Blacks l'emportaient sur le fil à Twickenham contre l'Angleterre (16-15). Le plus notable concerne bien sûr le retour très attendu du taulier à l'arrière Rob Kearney.

On relèvera aussi que Garry Ringrose succède au centre à Will Addison en l'absence toujours aussi préjudiciable de Robbie Henshaw ; Devin Toner rentre composer une 2e ligne 100 % Leinster au côté de son coéquipier James Ryan, après les difficultés rencontrées dans le secteur de la touche face aux Pumas. Enfin, Dan Leavy supplée Sean O'Brien, forfait.