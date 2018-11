Irlande-O’Mahony: "Marquer l'histoire à notre manière"

Elu homme du match au terme d’une victoire historique de l’équipe d’Irlande capable pour la première fois de dominer les All Blacks (16-9) devant son public de Dublin, Peter O’Mahony appréciait comme il se doit cette performance. Sans trop se projeter sur le Mondial 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).

"Ça a pris plus de cent ans, je ne sais plus exactement combien… ça nous a pris du temps, c'était un jour particulier aujourd'hui (samedi) et nous avons réussi à marquer l'histoire à notre manière, a déclaré le 3e ligne au micro de la télévision irlandaise. On savait que l'adversaire était rien moins que la meilleure équipe du monde et vous savez que vous vous devez d'évoluer à votre meilleur niveau. On a pas mal de confiance dans cette équipe, mais on est déjà focalisés sur le match suivant. La Coupe du monde ? On ne brûle pas les étapes, nous avons d'autres échéances d'ici là, mais il est certain que ce genre de victoires ne peut que nous faire du bien."