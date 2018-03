Irlande: Accusés de viol, deux internationaux acquittés

Paddy Jackson (26 ans, 25 sélections) et Stuart Olding (25 ans, 4 sélections) auraient pu prétendre figurer dans le squad de l'équipe d'Irlande lauréate du Grand Chelem dans le dernier Tournoi des 6 Nations. Mais les deux internationaux de l'Ulster avaient à prouver leur innocence dans un procès pour le viol supposé d'une jeune femme le 28 juin 2016, à Belfast.

Des accusations dont les deux joueurs ont été lavés, le tribunal devant lequel Jackson et Olding comparaissaient et ont plaidé non coupables ayant décidé d'acquitter l'un comme l'autre. Une décision qui met fin a priori à la mesure d'exclusion qui pesait sur les deux Ulstermen, interdits jusqu'à la fin de leur procès de figurer tant sous le maillot de leur province que sous le maillot du XV du Trèfle.

Comparaissant respectivement pour attentat à la pudeur et pour rétention d'informations et entrave à la justice, deux autres prévenus dans cette affaire ont également été acquittés.