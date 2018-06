Grosso bloqué en Nouvelle-Zélande

La Fédération française de rugby a communiqué tard dans la soirée samedi sur l'état de santé de Rémy Grosso.

Plaqué haut par deux Néo-Zélandais, lors du test-match entre les All Blacks et les Bleus (52-11), disputé quelques heures plus tôt à Auckland, l'ailier tricolore souffre bel et bien d'une fracture du sinus frontal et ethmoïdal, qui "nécessite une période de soins et d’observation avant d’envisager son retour en France".

Le joueur clermontois "reste avec le groupe France jusqu’à ce que lui soit donné l’accord médical lui permettant de prendre l’avion pour rentrer". Les deux équipes se retrouvent samedi prochain à Wellington.