Grosso, beau joueur

Le rugby est un sport de contacts. Rémy Grosso en a fait l'amère expérience samedi à Auckland lors du test-match opposant la Nouvelle-Zélande au XV de France (52-11). Victime d'une charge spectaculaire de la part d'Ofa Tu'ungafasi, l'ailier clermontois a dû sortir du terrain, victime d'une fracture du sinus frontal et ethmoïdal, qui "nécessite une période de soins et d’observation avant d’envisager son retour en France", comme la précise le communiqué de la Fédération française de rugby.

Pour beaucoup, le geste du pilier des Auckland Blues méritait bien plus qu'une simple pénalité. Le sélectionneur tricolore, Jacques Brunel, avait d'ailleurs critiqué la décision arbitrale à chaud, avant de revenir sur ses propos pour Rugbyrama: "Samedi à la conférence de presse, j'avais considéré ce geste dangereux et illicite. J'avais vu une image qui n'était pas la bonne. Je crois en fait qu'il s'agit d'un geste tête contre tête".

Le "coupable" a tout cas présenté ses excuses à sa "victime" ce dimanche sur Instagram: "Rémy, j'espère que tu te remets bien. C'était un match physique et ce n'était pas mon intention de te faire du mal. Je suis déçu de ne pas avoir eu l'occasion de te voir après le match et de ne pas avoir pu te rendre visite à l'hôpital ce matin (dimanche) avant notre départ, mais j'espère vite te retrouver frère". Excuses aussitôt acceptées par le Français, qui lui a répondu sur les réseaux sociaux: "Pas de problème, frère ! Le rugby est un sport physique ! Merci pour ton soutien ! A bientôt". Une fois le feu vert du staff médical, Rémy Grosso pourra rentrer en France. Ses coéquipiers du XV de France recroiseront quant à eux la route de Tu'ungafasi et des All Blacks samedi prochain à Wellington.