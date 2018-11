Gareth Thomas dit "merci" les Bleus !

Touché par les nombreuses manifestations de soutien, qui ont suivi l'agression à caractère homophobe dont il a été victime le week-end dernier, à Cardiff, Gareth Thomas, l'ancien capitaine du pays de Galles, a tenu à saluer tout particulièrement, dans un message publié sur son compte Twitter, le XV de France et la FFR pour leur initiative, qui verra les Bleus affronter samedi les Fidji avec des lacets arc-en-ciel à leurs crampons. Pour signifier le soutien de tout le rugby français à la communauté LGBT.

"To the French federation, merci", écrit ainsi l'ancien Toulousain. Pour "Alfie, "c'est un immense signe d'intégration." Et de poursuivre sur ce registre positif, dont il ne se départ jamais : "Les cicatrices mentales vont m'accompagner quelque temps, mais elles vont m'aider à me battre pour un monde où l'acceptation de chacun sera normal."