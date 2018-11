Galles: Première d'un bizuth venu du 7 face à l'Ecosse

Le premier test de l'automne pour le pays de Galles sera l'occasion pour le sélectionneur Warren Gatland d'offrir à l'ailier des Ospreys Luke Morgan (26 ans) sa première sélection avec le XV du Poireau opposé à l'Ecosse samedi, au Principality Stadium (15h45). Celui-ci vient du rugby à 7 dont il est le meilleur marqueur d'essais avec l'équipe nationale galloise. Morgan accompagnera les expérimentés George North et Leigh Halfpenny dans ce triangle arrière forcément inédit. Un autre bizuth apparaît dans ce groupe de 23 retenu par Gatland : l'ouvreur des Blues de Cardiff Jarrod Evans (22 ans) prendra ainsi place au coup d'envoi sur le banc des remplaçants. Un quinze de départ qui n'en a pas moins belle allure avec 7 joueurs des Lions, parmi lesquels le centre Jonathan Davies, que les blessures avaient écarté depuis 2017. Enfin, Alun Wyn Jones récupère le brassard, après sa mise au repos cet été pendant la tournée en Argentine.

TEAM NEWS Luke Morgan starts on the wing, with fly-half Jarrod Evans on the bench for Under Armour Series opener against Scotland. #WALvSCO



Dau wyneb newydd yn y garfan, yn ogystal ag wyth @lionsofficial, am y gêm fawr agoriadol yr hydref. pic.twitter.com/aJsCzbpkdp