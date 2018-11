Galles: Pour une 9e victoire de rang face aux Boks ?

C'est la plus longue série de victoires de l'histoire de la sélection galloise, datant de 1999, que peuvent égaler les joueurs de Warren Gatland en cas de 9e succès de rang samedi, au Principality Stadium (18h20), face aux Springboks. Le sélectionneur du XV du Poireau a pour l'occasion, après la victoire fleuve de ses doublures face aux Tonga (74-24), rappelé tous ses cadres ; une seule défection à déplorer, et non des moindres, par rapport aux vainqueurs de l'Australie (9-6) en ouverture de la tournée, l'arrière et buteur Leigh Halfpenny, a été contraint au forfait suite à une commotion et laissera sa place à Liam Williams. Les Gallois visent aussi ce qui serait un premier carton plein lors d'une tournée d'automne.

Le XV gallois : L. Williams - North, J. Davies, Parkes, Adams - (o) Anscombe, (m) G. Davies - Tipuric, Moriarty, Lydiate - Jones (cap.), Beard - Francis, Owens, Smith

Remplaçants : Dee, Evans, Lewis, Hill, T. Williams, Biggar, Watkin.

TEAM NEWS @SanjayWills starts at fullback against @Springboks in the only change to the starting XV that beat Australia. Mae Warren Gatland eisiau gorffen yr ymgyrch gyda perfformiad mawr yn erbyn De Affrica. #HWFN pic.twitter.com/wvxoSZqoZM

Côté sud-africain, le sélectionneur Rassue Erasmus mise sur la continuité, après la nouvelle courte victoire en Ecosse (26-20), et reconduit l'intégralité de son quinze de départ.

Le XV sud-africain : Le Roux - Nkosi, Kriel, de Allende, Dyantyi - (o) Pollard, (m) Papier - Vermeulen, P.S. du Toit, Kolisi (cap.) - Mostert, Snyman - Malherbe, Marx, Kitshoff

Remplaçants : Mbonambi, T. du Toit, Koch, Etzebeth, Louw, van Zyl, Jantjies, Kolbe

An unchanged Springbok starting side will take on @WelshRugbyUnion in the final Test of the 2018 season, in Cardiff on Saturday. The only change is on the bench, where @EbenEtzebeth comes in for @LooD_Jager. #boksontour #loverugby @CastleLagerSA @ASICS_ZA @MTNza pic.twitter.com/XYzXJebpiE