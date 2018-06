France U20: Ntamack associé à Carbonel face aux Baby Boks

Face à l'Afrique du Sud ce jeudi soir, au Parc des Sports et de l'Amitié (21h), un match décisif pour la qualification en demi-finales du Championnat du monde, l'équipe de France des -20 ans s'alignera avec le Toulousain Romain Ntamack, titulaire non pas à l'ouverture, mais repositionné au poste de premier centre, ainsi qu'avec le Toulonnais Louis Carbonel, appelé à débuter en n°10 au côté du demi de mêlée et capitaine Arthur Coville. Au côté d'Ntamack, ils seront 3 autres Toulousains à composer la ligne de trois-quarts (Pierre-Louis Barassi, Lucas Tauzin et Matthis Lebel).

Après 2⃣ journées, l'équipe de #FranceU20 est 2e de son groupe derrière les @Springboks qu'elle va affronter lors du dernier match, aux allures de 1/4 de finale! Les 3 premiers de groupe ainsi que le meilleur 2e seront qualifiés pour les 1/2 finales #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/38M1BHboAY — FF Rugby (@FFRugby) 4 juin 2018

La victoire est indispensable pour rallier le dernier carré de ce Mondial à domicile, puisque les Bleuets, vainqueurs du dernier Tournoi des 6 Nations dans leur catégorie, accusent un point de retard sur leur adversaire du soir, après leur difficile succès à 5 points sur l'Irlande (26-24) en ouverture de la compétition et la victoire cette fois sans bonus sur la Géorgie (24-12). Pour rappel, les 3 premiers de groupe, ainsi que le meilleur 2e accèdent aux demi-finales.

Ils sont prêts à défier les @JuniorBoks ! Dernière journée du Championnat du Monde et match décisif pour l’équipe de #FranceU20 ! Rendez-vous ce soir à 21h sur @France4tv ! ALLEZ LES BLEUS ! #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/unavGV5lZV — FF Rugby (@FFRugby) 7 juin 2018