France U20: Le groupe pour le Mondial avec Ntamack

Les stars de demain seront à Narbonne, Béziers et Perpignan, du 30 mai au 17 juin prochain ! C'est la Fédération Française de rugby (FFR) qui l'annonce à moins d'une semaine désormais du coup d'envoi de ce Championnat du monde des -20 ans en France. Où les Bleuets, dans la foulée de leur victoire dans le dernier Tournoi des 6 Nations, voudront capitaliser sur ce succès et tenter de se rapprocher d'un titre planétaire qui échappe aux Tricolores depuis 2006 et une édition organisée à l'époque... en Auvergne !

Le sélectionneur Sébastien Piqueronies a choisi ses 2⃣8⃣ joueurs pour disputer le Championnat du Monde U20 qui se déroulera à Béziers, Narbonne et Perpignan, du 30 mai au 17 juin. Tous derrière l'équipe de #FranceU20 ! #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/b5x1fX81Q1 — FF Rugby (@FFRugby) 21 mai 2018

Le sélectionneur Sébastien Piqueronies a retenu 28 joueurs pour l'occasion, parmi lesquels ils étaient 8 déjà présent lors du dernier Mondial en Géorgie l'an dernier : le Bayonnais Ugo Boniface, les Parisiens Charlie Francoz et Arthur Coville, capitaine du groupe durant le Tournoi, les Racingmen Ibrahim Diallo et Hassane Kolingar, ainsi que les Toulousains Romain Ntamack, Daniel Brennan et Lucas Tauzin avaient dû se contenter de la 4e place à l'époque.

Au lendemain d'un dernier entraînement à Marcoussis, les jeunes Français doivent se retrouver vendredi, à Narbonne, pour préparer leur entrée en lice dans la compétition face à l'Irlande (le 30 mai à 21h00 à Perpignan), avant de se frotter à la Géorgie (le 3 juin à 14h00 à Béziers) puis à l'Afrique du Sud (le 7 juin à 21h00 à Narbonne).