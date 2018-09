France-Argentine aura bien lieu à Lille

On se souvient qu'il y a un an, à pareille époque, la finale de la Coupe Davis, déjà organisée au stade Pierre-Mauroy de Lille, avait contraint la Fédération Française de rugby (FFR) à délocaliser le test-match face au Japon à la U Arena. Le XV de France aurait pu encore devoir déménager cette année, mais il n'en sera rien et le test face à l'Argentine, programmé le 17 novembre, aura bien lieu dans l'enceinte nordiste, malgré la proximité d'une nouvelle finale de Coupe Davis pour les Bleus de Noah face à la Croatie, du 23 au 25 novembre.

Désolé, mais c'est une fausse information !

Le #XVdeFrance défiera bien l'Argentine au @StadePM de Lille !



️ D'ailleurs, profitez-en, il reste encore des billets pour encourager les Bleus !

https://t.co/DNWcYEmV9Ehttps://t.co/l4JCNcVdoS — FF Rugby (@FFRugby) 25 septembre 2018

Grâce à une dérogation obtenue par la Fédération Française de tennis (FFT) auprès de la Fédération internationale de tennis (ITF), qui normalement exige que le court soit disponible le mardi, rapporte L'Equipe, les joueurs de Jacques Brunel pourront défier les Pumas à la date prévue, comme le confirme la FFR sur son compte Twitter, soit 4 jours seulement avant la livraison du court en terre battue, choisi par Noah et les siens pour accueillir les Croates.