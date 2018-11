Fidji: Tuisova sera titulaire face aux Bleus

L'équipe des Fidji n'a peut-être jamais réussi à dominer le XV de France en 10 confrontations, l'heure d'un premier succès face aux Bleus serait arrivée, à en croire John McKee, le sélectionneur néo-zélandais de l'équipe du Pacifique. "L'équipe qui se présentera sur le terrain est celle qui, nous pensons, va battre la France", n'a ainsi pas hésité à avancer le technicien, repris sur fijirugby.com, jeudi, en conférence de presse, à 48h du test-match face aux Tricolores. Il faut reconnaître, comme n'a d'ailleurs pas manqué de le faire remarquer dans le même temps son homologue Jacques Brunel, que ce quinze de départ des 'Flying Fijians' ne manque pas d'allure avec évidemment de nombreux visages et talents bien connus dans notre Top 14. A commencer par l'ailier toulonnais Josua Tuisova, qui gagne ses galons de titulaire et fait reculer au poste d'arrière l'ancien Bordelais Metuisela Talebula. C'est là le seul et unique changement opéré par rapport à la formation qui avait débuté il y a quinze jours le dernier test perdu largement face à l'Ecosse (54-17). Et comme pour mieux prévenir de la grande proximité avec le rugby français de ses joueurs, parmi lesquels on retrouvera notamment samedi soir, au coup d'envoi le Bordelais Radradra, les Racingmen Volavola et Nakarawa, le Palois Vatubua, le Clermontois Yato ou encore le Briviste Waqaniburotu, McKee ajoute : "Nos joueurs sont parfaitement au courant des forces et des faiblesses des joueurs de la France car ils les affrontent en Top 14 et en Coupe d'Europe."

Le XV fidjien : Talebula - Tuisova, Radradra, Vatubua, Goneva - (o) Volavola, (m) Lomani - Yato, Mata, Waqaniburotu (Cap.) - Nakarawa, Cavubati - Saulo, Matavesi, Ma'afu

Remplaçants : Dolokoto, Mawi, Tawake, Tuisue, Kunatani, seniloli, Veitokani, Sau.