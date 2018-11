Fickou sort le grand jeu

A un moment du match où les Bleus avaient pris la fâcheuse habitude de baisser de pied, Gaël Fickou (24 ans, 40 sélections), enfin titularisé à son poste naturel de trois-quarts centre sous l'ère Brunel, a fait mieux que rendre la confiance au sélectionneur tricolore : le néo-Parisien, désigné homme du match, a battu à lui tout seul ce samedi, sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy de Lille, pas moins de huit joueurs argentins.

Un ballon à l'arrêt sur la ligne des 50 mètres et Fickou efface à coups de crochets dévastateurs un, deux, trois puis quatre défenseurs pour faire parler dans la foulée, avec cette lucidité qui a tant fait défaut aux Français lors de leurs dernières sorties, sa justesse technique. Une passe sautée, main gauche, pour trouver sur son aile Teddy Thomas, qui n'a plus qu'à filer inscrire l'essai de son doublé (*). Un véritable K.-O. pour les Pumas qui tentaient de refaire leur retard. Magistral !

"Un peu de chance aussi..."

L’intéressé décrit l’action au micro de France 2 : "Je vois que ça ferme d’un côté, du coup je décide de mettre un crochet intérieur, ça passe, j’accélère et je vois mon copain Teddy (Thomas), qui fait un super match d’ailleurs ce soir, et je lui sers le ballon… Je me prends pas la tête, tout simplement !" La grande classe et un bon camarade, pour ne rien gâter : Fickou a tout pour plaire. Et ça semble si simple…

J’ai de l’espace, je peux jouer de mes appuis et voilà… Gaël Fickou (centre du XV de France)

"En vrai, ça va tellement vite qu’en fait je prends une décision sur un laps de temps (très court) et c’est un peu de chance aussi, grâce au boulot de l’équipe aussi, parce que je suis dans une bonne situation, j’ai de l’espace, je peux jouer de mes appuis et voilà…" (…) "J’avais à cœur de faire un gros match, en plus, les coachs m’ont fait confiance sur ce match ; on avait un match important face à une belle équipe d’Argentine, on l’a gagné, en plus avec un score un peu large. A part en première période, je pense qu’on a été compacts en défense, nos avants ont fait un super boulot, on a eu des touches, on a eu des ballons et on a pu lancer le jeu, ça fait du bien, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas pris autant de plaisir et ce soir (samedi), ça va être une grande joie et on va profiter un peu…" Juste un peu.

----------------------------------------

(*) Teddy Thomas totalise désormais 10 essais en 15 sélections avec les Bleus.