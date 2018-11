Fall: "Thomas ? On en parle comme si c'était un attentat"

"Pourquoi voulez-vous que je lui en veuille ?" Jacques Brunel, lors de sa conférence de presse qui a suivi la défaite crève-cœur face aux Boks (26-29), n’a pas souhaité en rajouter, mais il faut tout de même espérer que la vidéo a piqué pour un Teddy Thomas qui cristallisait après la rencontre les critiques pour un surnombre gâché en fin de première période. Presqu’une insulte au jeu, à en croire ses plus durs détracteurs.

"On en parle comme si c’était un attentat. Derrière, on marque quand même par Guilhem (Guirado), tient à rappeler son coéquipier, et concurrent, Benjamin Fall. C’est sûr que ça aurait été un superbe essai que de pouvoir conclure de cette manière-là et lui arrive à faire des différences que personne n’arrive à faire de par ses qualités… Je sais que la prochaine fois il ralentira, vu qu’il va trop vite et il fera la passe. Je lui dis tout le temps : « Tu vas trop vite, on n’arrive pas à te suivre. » C’est compliqué…" Pas facile en effet de faire la part des choses entre le procès un peu trop facile d’un joueur, dont le talent peine à s’épanouir dans un collectif aussi peu en réussite, et les exigences du très haut niveau que le Racingman tarde à intégrer. Par un manque de rigueur et de concentration, qui sont autant de griefs renvoyés à la face des Bleus.