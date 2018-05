Ecosse: Visser et le XV du Chardon, c'est fini

Né aux Pays-Bas, Tim Visser (30 ans, 33 sélections) portait depuis 2012 les couleurs de l'équipe d'Ecosse pour laquelle il avait fini par remplir les conditions d'éligibilité.

Mais l'ailier, auteur de 14 essais avec le XV du Chardon, dont un doublé pour ses débuts face aux All Blacks, choisit aujourd'hui de prendre sa retraite internationale ; sa dernière sélection date de la tournée d'été 2017 face aux Fidji.

"Jouer pour l'Ecosse aura été le plus grand honneur de ma vie. Je pense que ça a été plus spécial encore de ne pas l'être pour mon pays de naissance, mais là où j'ai grandi et que j'ai fini par appeler la maison. Que l'on me demande de jouer pour une nation majeure du rugby mondiale et être accepté par mes coéquipiers comme l'un des leurs a été incroyable", explique l'intéressé, cité par BBC Sport.

Visser, qui a rejoint le club anglais de Harlequins en 2015 après 5 saisons à Edimbourg, a signé une prolongation de 2 ans avec les Quin's en janvier dernier.