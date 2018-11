Ecosse: Le Racingman Russel prend le centre face aux Pumas 

Une idée pour Laurent Travers et Laurent Labit ? L'ouvreur écossais du Racing 92 Finn Russel ne débutera pas à son habituel poste d'ouvreur le dernier test-match de l'automne face à l'Argentine ce samedi, à Murrayfield (15h30). Après la courte défaite (20-26) concédée face aux Springboks, le week-end dernier, Greg Townsend, le sélectionneur du XV du Chardon, a choisi de repositionner Russel en tant que premier centre au côté de Huw Jones, alors que le jeune Adam Hastings, fils de Gavin, portera le n°10 pour l'occasion. Pas moins de 8 changements, nécessaires selon Townsend pour soulager les organismes, interviennent d'une semaine sur l'autre avec parmi les plus notables la titularisation de Blair Kinghorn à l'aile aux dépens d'un Tommy Seymour, éjecté du groupe des 23, mais aussi le retour d'un Josh Strauss au coup d'envoi ; une première depuis la tournée d'été 2017.

L'Ecosse, si elle avait surclassé l'Argentine l'été dernier, devant son public (44-15), saura aussi sans doute se souvenir qu'elle avait eu besoin d'une pénalité à la dernière minute de Greig Laidlaw pour dominer les Pumas à l'automne 2016 sur cette même pelouse de Murrayfield (19-16).

Le XV écossais : Hogg - Kinghorn, Jones, Russell, Maitland - (o) Hastings, (m) Laidlaw (Cap.) - Watson, Strauss, Ritchie - J. Gray, Gilchrist - Berghan, Brown, Dell.

Remplaçants : McInally, Nel, Wilson, Dunbar, Allan, Skinner, Horne, McGuigan.

BREAKING | Here's your Scotland team to face Argentina in Saturday's final 2018 Autumn Test at BT Murrayfield #AsOne pic.twitter.com/gapuNd7psV