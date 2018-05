Ecosse: La tournée d'été sans Laidlaw, mais avec le fils Hastings

Son retour pour le Tournoi des 6 Nations, après une fracture de la cheville qui a gâché sa première partie de saison à Clermont, avait été fatal au XV de France, défait à Murrayfield sous les coups de pied du buteur écossais. Greig Laidlaw n'enchaînera pas avec sa sélection lors de la prochaine tournée d'été qui verra le XV du Chardon aller défier le Canada (le 10 juin), les Etats-Unis (le 16) et l'Argentine (le 23).

Le demi de mêlée est avec Finn Russell et Jonny Gray l'un des cadres lissés au repos pour l'occasion par le sélectionneur Greg Townsend, qui a même choisi de se passer de son capitaine John Barclay. Le brassard sera confié au talonneur Stuart McInally, alors que pas moins de 6 joueurs sans la moindre sélection font leur apparition: le 2e ligne d'Edimbourg Lewis Carmichael, son coéquipier, l'ailier Jamie Ritchie, ainsi que les 5 Glasgow Warriors, Matt Fagerson, George Horne, Adam Hastings et James Lang, auront tous potentiellement l'opportunité d'entrer dans la carrière internationale de l'autre côté de l'Atlantique.

Adam Hastings (21 ans) n'est autre que le fiston de la légende Gavin Hastings, ancien arrière et capitaine de l'équipe d'Ecosse.

Au nombre des absents notables, Huw Jones, Hamish Watson et WP Nel sont tous les 3 blessés.

