Ecosse: Hogg forfait pour les tests de novembre

A l'entame de cette saison de Coupe du monde, qui s'achèvera par le Mondial au Japon en 2019 (20 septembre-2 novembre), Stuart Hogg est victime d'un faux départ avec cette blessure à une cheville, contractée débuté septembre face au Munster, en Pro14, qui va nécessiter une opération, synonyme pour l'arrière génial des Glasgow Warriors et du XV du Chardon une indisponibilité de 10 à 12 semaines. "Je suis dégoûté de rater des matches importants avec les Glasgow Warriors et l'Ecosse ces prochains mois", a commenté l'intéressé, qui va laisser en effet un grand vide dans les rangs de sa province, notamment pour le coup d'envoi de la Coupe d'Europe, mais aussi bien sûr en sélection écossaise au moment d'aborder cet automne une série de 4 tests contre le pays de Galles, les Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine.