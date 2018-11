Ecosse: Hogg déjà sur pied, Laidlaw titulaire et capitaine face aux Wallabies

On lui prédisait 10 à 12 semaines d'indisponibilité et donc un forfait plus que probable pour cette tournée d'automne, mais Stuart Hogg, l'indispensable arrière de l'équipe d'Ecosse, est déjà remis sur pied après une opération de la cheville, qui l'a tenu écarté des terrains seulement 8 semaines, et sera titulaire pour le test-match ce samedi, à Murrayfield (15h30), face aux Fidji. Un adversaire décrit comme "l'équivalent du Brésil en football" par le sélectionneur Greg Townsend et qui reste sur un succès (27-22) contre le XV du Chardon à Suva, en juin 2017.

ICYMI | Laidlaw, Russell and Hogg are among nine changes to the Scotland team to play Fiji this Saturday at BT Murrayfield (KO 2.30pm) - live on BT Sport and BBC #AsOne



FULL STORY ➡️ https://t.co/QukzR6Es1T pic.twitter.com/TOuu8gBPkE — Scottish Rugby (@Scotlandteam) 8 novembre 2018

Un profond roulement intervient dans cette équipe écossaise, après la défaite (21-10) concédée au pays de Galles, le week-end dernier, avec pas moins de 9 changements, dont les titularisations de Sean Maitland, du Racingman Finn Russell ou encore du Clermontois Greig Laidlaw, désigné capitaine - une première sous l'ère Townsend. Principale victime du dernier revers, le centre Huw Jones cède sa place à Pete Horne ; Sam Skinner (23 ans), le 2e ligne d'Exeter, né en Angleterre, va honorer sa première sélection avec l'Ecosse.

Le XV écossais : Hogg - Seymour, Dunbar, Horne, Maitland - Russell (o), Laidlaw (m) (Cap.) - Ferguson, J. Ritchie, Wilson - Gilchrist, Skinner - Nel, Brown, Dell.

Remplaçants : McInally, Allen, Berghan, J. Gray, Strauss, Horne, Hastings, Harris.

BREAKING | Nine changes to Scotland team v Fiji at BT Murrayfield this Saturday (live on BT Sport & BBC) #AsOne



1️⃣5️⃣ Hogg returns from injury

Ⓒ Laidlaw to captain

Skinner starting debut

➡️ Russell & Maitland start

⬆️ Fagerson, Horne, Brown & Gilchrist promoted from the bench pic.twitter.com/ORONSoEFuO — Scottish Rugby (@Scotlandteam) 8 novembre 2018

Les Fidji aligneront au coup d'envoi, dans leur quinze de départ, 6 joueurs issus du Top 14 avec les titularisations de l'arrière Setareki Tuicuvu (Clermont), des centres Semi Radradra (Bordeaux-Bègles) et Jale Vatabua (Pau), de l'ouvreur Ben Volavola (Racing 92), du 3e ligne Peceli Yato (Clermont) et du 2e ligne Leone Nakarawa (Racing 92). La Pro D2 sera aussi représentée, puisque le 3e ligne Dominiko Waqaniburotu (Brive) sera aussi capitaine et accompagné de l'ailier Metuisela Talebula (Bayonne). Sur le banc prendront place le Biarrot Kalivate Tawake et l'Aixois Eroni Vasiteri.