Ecosse: Capitanat confirmé pour McInally

Pour la 2e fois de sa carrière, Stuart McInally (28 ans, 18 sélections), le talonneur d'Edimbourg, conduira en tant que capitaine le XV du Chardon pour la Doddie Weir Cup, premier test-match de la tournée d'automne, qui opposera les Ecossais au pays de Galles ce samedi, sur la pelouse de Murrayfield (15h45). McInally avait étrenné le brassard par une brillante victoire en Argentine cet été (44-15) ; le sélectionneur Greg Townsend visiblement convaincu par cette première a choisi de confirmer le joueur de première ligne dans ce rôle.

Les Fidji (10 novembre), l'Afrique du Sud (17 novembre) et les retrouvailles contre l'Argentine (24 novembre) seront également au programme de cette série de tests pour l'Ecosse.

Le XV écossais : Kinghorn - Seymour, H. Jones, Dunbar, L. Jones - (o) Hastings, (m) Price - Wilson, Watson, Ritchie - J. Gray, Toolis - Nel, McInally (Cap.), Dell.

Remplaçants : Brown, Allan, Berghan, Gilchrist, Fagerson, G. Horne, P. Horne, Graham.

BREAKING | Scotland team named to face Wales this Saturday in Cardiff for the Doddie Weir Cup!



Ⓒ Stuart McInally returns as captain

4️⃣ starters v Argentina in the Summer Test win return

9️⃣ return to the fold from injury or a scheduled summer of rest#AsOne pic.twitter.com/k3hwoabEWW