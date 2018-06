Dusautoir enfile le costume de consultant !

"Je suis moins sous le feu des projecteurs, mais je n'ai pas besoin de passer à la télé ou de faire la une des journaux pour m'épanouir." Et pourtant, Thierry Dusautoir, qui s'exprime ici dans un long entretien accordé à La Dépêche du Midi, s'apprête à s'offrir une nouvelle carrière médiatique en devenant consultant pour le groupe Canal+.

Des débuts programmés ce samedi sur la chaîne cryptée, où l'ex-capitaine du XV de France va commenter le premier des trois test-matches de la tournée des Bleus de Brunel en Nouvelle-Zélande. Et, aux côtés des habitués Sébastien Chabal et Thomas Lièvremont, qui mieux que "Titi" pour éclairer les téléspectateurs sur les dessous d'un tel événement, lui dont la carrière internationale reste intimement liée aux All Blacks. Entre sa révélation en quart de finale de la Coupe du monde 2007 et la finale du Mondial 2011, perdue à l'Eden Park, où les coéquipiers de Mathieu Bastareaud vont évoluer ce week-end, sans oublier la dernière victoire d'une équipe de France au pays du long nuage blanc lors d'une tournée à l'été 2009 et d'un succès à Dunedin (27-22).