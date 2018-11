Dubaï: Les Fidji accablent encore les Bleus

Déception pour les joueuses de l'équipe de France de rugby à 7, qui s'arrête en quarts de finale du tournoi de Dubaï, 2e étape du circuit mondial, après une courte défaite (10-12) face aux Etats-Unis, qui les avaient déjà dominées en ouverture de la saison (19-21). Un revers que les Bleues ont mal digéré, puisqu'elles n'ont pas su réagir dans la foulée en s'inclinant à nouveau devant la Russie (10-21). Demi-finalistes à Glendale, les Tricolores décrocheront au mieux une 7e place, à condition de renouer avec la victoire en match de classement contre l'Irlande.

Cette journée marquait aussi le coup d'envoi du tournoi masculin et l'entrée en lice des Bleus dans ce premier rendez-vous de la saison : le premier match de poules offrait un redoutable défi face aux champions olympiques fidjiens et il n'y a pas eu match avec le succès (39-0) des joueurs du Pacifique. Lakafia et ses partenaires sont parvenus à réagir en s'imposant face au Kenya (21-17) pour préserver leurs chances de qualification, avant le dernier match de cette première phase contre l'Ecosse (15h44).