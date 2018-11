Dubaï: Les Bleus sont déjà frustrés

A la différence des féminines, éliminées plus tôt dans la journée au stade des quarts de finale, les joueurs de France 7, pour le premier tournoi de la saison sur le circuit mondial, n'ont pas réussi à s'extraire de la phase de poules à Dubaï. Après une défaite sans appel face aux Fidji (0-39) et un succès sur le Kenya (21-17), les Bleus enregistrent un match nul (14-14) contre l'Ecosse, insuffisant pour poursuivre leur parcours en Cup. Lakafia et ses coéquipiers sont éliminés au profit de leurs adversaires, qualifiés grâce à une meilleure différence de points.

