Dubaï: Les Bleues déjà en quarts sans Trémoulière

Si elles sont notamment privées de Jessy Trémoulière, fraîchement élue meilleure joueuse de la planète, les joueuses de l'équipe de France de rugby à 7 ont su valider leur billet pour les quarts de finale du tournoi de Dubaï, 2e étape du circuit mondial, qui se déroule ce week-end en même temps que le tournoi masculin. Les Bleues ont en effet remporté 2 victoires en 2 matches de poules face à l'Esapgne (29-0) et face aux Fidji (34-15). Une 3e victoire contre le Canada (15h15) et les Françaises s'assureraient la première place de leur groupe pour aborder en pleine confiance la phase finale.

Welcome to the school of sevens.



Today's Lesson - The Tap Tackle Feat. Caroline Drouin

@FFRugby pic.twitter.com/C4Beuo0IEx