Des Bleus sans âme

On ne sait plus quoi écrire. On pense qu’on a touché le fond, qu’on va forcément se relever, surtout après une victoire enfin intéressante contre l’Argentine. Mais au fond, c’est évident. Pourquoi diable avoir organisé un match face aux Fidji ? Le piège de la risée était inévitable pour ce XV de France en longue, très longue maladie. Trop longue. Peut-être qu’il est de plus en plus difficile, aussi, de trouver automatiquement un adversaire de renom… Désormais, une défaite face aux Bleus relève presque de l’exploit. Et les Fidji, donc, n’ont pas commis cet impair en l’emportant 21-14.

Le Stade de France sonnait creux, avec même pas la moitié de l’enceinte remplie. A la vue de ces 35 000 personnes, on avait presque envie de retourner avec les joueurs, de les défendre une nouvelle fois. Pauvres fous que nous sommes… Ils sont finalement bien gentils, ces 35 000 badauds très, très amoureux du rugby, d’avoir fait le déplacement. Il y a bien eu ce doublé de Guilhem Guirado, capitaine aussi courageux qu’il peut. Ses coéquipiers sont quand même des joueurs de rugby de haut niveau, alors ils ont tenu le fil du match en première période. Mais pas après.

Bastareaud: "On doit fermer nos bouches"

Il y a d’abord eu ces échanges d’essais, de Radradra (19e) et Tuisova pour les Fidji (30e) et donc de Guirado pour les Français (24e, 40e+4). Et cette petite transformation en moins qui permettait aux Bleus de mener quand même à la mi-temps (14-12). Et ensuite, plus rien. A part trois pénalités de Volavola (43e, 57e, 80e+1) qui ont donc offert cette victoire historique aux Fidji, la première de l’histoire pour ce petit archipel perdu du Pacifique. Dont on était pourtant censés connaître le côté extrêmement dangereux, tant ses joueurs nous apportent depuis de longues saisons en Top 14.

L’analyse de Jacques Brunel sur France 2, à chaud, n’est pas très intéressante. Presque inquiétante: "La remise en question sera évidente, encore une fois. Il faut remettre les choses à plat, revoir l’engagement et la préparation de chacun. Et on va repartir." Celle de Mathieu Bastareaud, le vice-capitaine qui a immédiatement réuni ses comparses pour leur hurler dessus, est plus crue mais moins fausse: "On ne peut qu’avoir honte. Ils nous ont marché dessus tout le match. On est des petits garçons, on a encore besoin de se faire taper sur les doigts. On doit fermer un peu nos bouches et se remettre à bosser. Ils nous ont remis les pieds sur terre." Six pieds sous terre, plutôt.