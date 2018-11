De la continuité pour le XV de France

S'il manquait deux choses au XV de France ces derniers mois, ce sont peut-être celles-ci: des victoires, et de la continuité. Alors, après le succès face à l'Argentine (28-13), samedi dernier à Lille, qui a mis fin à une série de cinq défaites consécutives, il ne faut pas s'étonner que Jacques Brunel ait choisi de reconduire peu ou prou le même XV de France pour conclure l'année face aux Fidji.

L'opposition modeste, ou en tout cas plus faible sur le papier que les deux adversaires précédents des Bleus en ce mois de novembre (Afrique du Sud et Argentine), aurait pu inciter le staff à procéder à quelques tests. Mais c'est tout l'inverse. Avant un Tournoi 2019 qui sera le dernier avant la Coupe du monde, Brunel veut revoir cette équipe qui avait donné satisfaction. Ainsi, la charnière Serin-Lopez, la paire de centres Fickou-Bastareaud et la troisième-ligne articulée autour de Louis Picamoles repartent pour un tour.

Au total, seuls deux changements sont à noter, et encore c'est parce qu'on compte Benjamin Fall, qui avait supplée Maxime Médard, blessé dès la 2e minute contre les Pumas, et qui conserve sa place. La seule vraie nouveauté, si l'on peut dire, concerne Rabah Slimani, qui retrouve une place de titulaire aux dépens de Cedate Gomes Sa. On devrait toutefois voir du sang-neuf en cours de rencontre puisque le banc de touche a été nettement modifié, avec notamment l'apparition du grand espoir Demba Bamba, le pilier droit de Brive en Pro D2, premier champion du monde U20 à avoir rejoint l'étage supérieur.